Il flusso di ferro liquido al centro della Terra si è invertito, secondo uno studio recente. Questa anomalia nel nucleo terrestre riguarda un cambiamento nella direzione del movimento del ferro. La scoperta si basa su analisi di dati geofisici e segnali provenienti da onde sismiche. Non sono stati forniti dettagli su possibili cause o implicazioni di questa inversione.

Qualcosa di insolito sta accadendo a migliaia di chilometri di profondità: dal 2010 il nucleo terrestre ha improvvisamente modificato il suo comportamento. In particolare, il ferro liquido situato nel nucleo esterno del pianeta ha invertito la sua direzione di marcia. A rivelarlo è una recente ricerca dell’Università di Edimburgo. Cambiamento nel flusso del ferro L'andamento dell'anomalia nel nucleo terrestre Anomalie correlate, rotazione e terremoti Cambiamento nel flusso del ferro Gli studiosi si sono basati sulle misurazioni satellitari del campo magnetico terrestre effettuate dall’Agenzia Spaziale Europea tra il 1997 e il 2025. Si tratta di un fenomeno che gli scienziati stanno ancora cercando di comprendere appieno e che potrebbe avere importanti ripercussioni sulla rotazione del pianeta e sul campo magnetico. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Anomalia nel nucleo terrestre, perché il flusso di ferro ha cambiato direzione al centro della Terra

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What If Earth's Magnetic Field Disappeared for a 1000 Years | Documentary For Sleep

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