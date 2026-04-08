Entra in casa della ex incinta al settimo mese e la massacra di botte | giovane arrestato a Caltanissetta

Un giovane di 23 anni è stato arrestato a Caltanissetta dopo essere entrato nella casa dell’ex fidanzata, incinta al settimo mese, e averla picchiata. La polizia ha fermato l’uomo in flagranza di reato per lesioni personali aggravate e lo ha denunciato anche per violazione di domicilio. L’episodio si è verificato in un’abitazione privata, dove si sono svolti i fatti.

La polizia di Caltanissetta ha arrestato un ventitreenne in flagranza di reato per lesioni personali aggravate, denunciandolo anche per violazione di domicilio. 🔗 Leggi su Fanpage.it Leggi anche: "Un ultimo incontro per chiarire" e lui la massacra di botte: 38enne arrestato Capotreno chiede il biglietto, giovane lo massacra di botte. La denuncia di SalviniViolenza alla stazione di Bra (Cuneo), dove un capotreno è stato aggredito da un giovane a cui aveva chiesto di mostrare il biglietto. Temi più discussi: Caltanissetta, entra in casa della ex incinta e la aggredisce: arrestato; Entra in casa della ex incinta al settimo mese e la massacra di botte: giovane arrestato a Caltanissetta; FOTO | A Bologna una rampa di mattoncini Lego: da lì si entra nella Casa delle Autonomie, ecco cos'è; Villafranca, ubriaco entra nel giardino di una casa privata e dà in escandescenza aggredendo anche i Carabinieri: arrestato. Entra in casa della ex incinta al settimo mese e la massacra di botte: giovane arrestato a CaltanissettaLa polizia di Caltanissetta ha arrestato un ventitreenne in flagranza di reato per lesioni personali aggravate, denunciandolo anche per violazione di domicilio ... fanpage.it Entra ladro in casa e si fa giustizia da solo: per lui finisce malissimo (1 / 2)Un episodio che riaccende il dibattito sulla sicurezza nelle abitazioni e sui limiti della difesa personale. Una vicenda che, a distanza di tempo, torna a far discutere e divide profondamente l’opinio ... donna.fidelityhouse.eu La Pro Loco di Bosentino compie 75 anni ed entra nel Terzo Settore. Broilo: "Ci attende un 2026 di grandi sfide" - facebook.com facebook E il confronto entra subito nel vivo #GFVIP x.com