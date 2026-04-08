Entra in casa della ex incinta al settimo mese e la massacra di botte | giovane arrestato a Caltanissetta

Da fanpage.it 8 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un giovane di 23 anni è stato arrestato a Caltanissetta dopo essere entrato nella casa dell’ex fidanzata, incinta al settimo mese, e averla picchiata. La polizia ha fermato l’uomo in flagranza di reato per lesioni personali aggravate e lo ha denunciato anche per violazione di domicilio. L’episodio si è verificato in un’abitazione privata, dove si sono svolti i fatti.

La polizia di Caltanissetta ha arrestato un ventitreenne in flagranza di reato per lesioni personali aggravate, denunciandolo anche per violazione di domicilio. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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