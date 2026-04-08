Entra in casa della ex incinta al settimo mese e la massacra di botte Orrore a Caltanissetta

A Caltanissetta, una donna incinta al settimo mese è stata aggredita nell’abitazione della ex compagna. L’uomo è entrato senza permesso e le ha inflitto numerosi colpi, provocando gravi ferite. La vittima è stata soccorsa e trasportata in ospedale, mentre le forze dell’ordine hanno avviato le indagini per chiarire i dettagli dell’accaduto. La vicenda ha suscitato forte scalpore nella comunità locale.

Un nuovo, agghiacciante episodio di violenza di genere scuote il cuore di Caltanissetta, dove la follia di un giovane ha rischiato di spezzare non una, ma due vite. Un ragazzo di ventitré anni è stato arrestato in flagranza di reato dalla Polizia di Stato dopo essersi reso protagonista di una brutale incursione punitiva nell’abitazione dell’ex compagna, attualmente al settimo mese di gravidanza. La dinamica, ricostruita dagli agenti della sezione volanti, racconta di una furia cieca: il giovane ha prima forzato e danneggiato la porta d’ingresso per introdursi illegalmente nell’appartamento, per poi scagliarsi contro la donna con schiaffi e spintoni. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Entra in casa della ex incinta al settimo mese e la massacra di botte. Orrore a Caltanissetta Entra in casa della ex incinta al settimo mese e la massacra di botte: giovane arrestato a CaltanissettaLa polizia di Caltanissetta ha arrestato un ventitreenne in flagranza di reato per lesioni personali aggravate, denunciandolo anche per violazione di... A 23 anni fa irruzione in casa della sua ex incinta al settimo mese e la picchiaUn giovane di 23 anni è stato arrestato dalla polizia di Caltanissetta in flagranza di reato per lesioni personali aggravate. Temi più discussi: Caltanissetta, entra in casa della ex incinta e la aggredisce: arrestato; Entra in casa della ex incinta al settimo mese e la massacra di botte: giovane arrestato a Caltanissetta; FOTO | A Bologna una rampa di mattoncini Lego: da lì si entra nella Casa delle Autonomie, ecco cos'è; Villafranca, ubriaco entra nel giardino di una casa privata e dà in escandescenza aggredendo anche i Carabinieri: arrestato. Entra in casa della ex incinta al settimo mese e la massacra di botte: giovane arrestato a CaltanissettaLa polizia di Caltanissetta ha arrestato un ventitreenne in flagranza di reato per lesioni personali aggravate, denunciandolo anche per violazione di domicilio ... fanpage.it Entra in casa della ex incinta al settimo mese e la massacra di botte. Orrore a CaltanissettaUn nuovo, agghiacciante episodio di violenza di genere scuote il cuore di Caltanissetta, dove la follia di un giovane ha rischiato di spezzare non una, ma due ... thesocialpost.it 7 punti per 7 partite. La volata scudetto entra nel vivo. D’altra parte è da sempre così, i titoli si decidono in primavera. E gli allenatori esperti come Antonio Conte lo sanno bene. Ma a impararlo in fretta ci sta riuscendo anche un giovane rampante come Cristian - facebook.com facebook Ah sì, quello potrebbe essere. Ma non c’entra con la carenza di petrolio e prodotti (e di gas) di cui soffriremo per tutto aprile e una parte di maggio, almeno. x.com