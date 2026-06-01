Annullato il concerto di Baglioni al Lake Sound Park | salta tutto il tour estivo a causa di una polmonite acuta
Il concerto di Baglioni al Lake Sound Park è stato annullato. Lo spettacolo previsto per il 29 giugno 2026 a Venezia non si terrà. Il tour estivo è stato cancellato a causa di una polmonite interstiziale acuta che ha colpito l’artista. La prognosi è di 90 giorni di riposo e cure. La data di debutto del “GrandTour La vita è adesso” è posticipata al 2027.
Si informa che il “GrandTour La vita è adesso” di Claudio Baglioni, che avrebbe dovuto debuttare lunedì 29 giugno 2026 in Piazza San Marco a Venezia, è posticipato al 2027 a causa di una polmonite interstiziale acuta che ha colpito l’Artista e la cui prognosi è di 90 giorni di riposo e cure. 🔗 Leggi su Quicomo.it
Notizie e thread social correlati
Annullato il concerto di Baglioni al Lake Sound ParK: salta tutto il tour estivo a causa di un polmonite acutaIl tour estivo di Claudio Baglioni è stato annullato a causa di una polmonite interstiziale acuta che lo ha colpito.
Claudio Baglioni rinvia il tour per una polmonite interstiziale acuta: “Devo stare al meglio”Claudio Baglioni ha annunciato il rinvio del suo tour al 2027 a causa di una polmonite interstiziale acuta.