Annullato il concerto di Baglioni al Lake Sound Park | salta tutto il tour estivo a causa di una polmonite acuta

Notizia in breve

Il concerto di Baglioni al Lake Sound Park è stato annullato. Lo spettacolo previsto per il 29 giugno 2026 a Venezia non si terrà. Il tour estivo è stato cancellato a causa di una polmonite interstiziale acuta che ha colpito l’artista. La prognosi è di 90 giorni di riposo e cure. La data di debutto del “GrandTour La vita è adesso” è posticipata al 2027.