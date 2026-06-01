Annullato il concerto di Baglioni al Lake Sound ParK | salta tutto il tour estivo a causa di un polmonite acuta

Il tour estivo di Claudio Baglioni è stato annullato a causa di una polmonite interstiziale acuta che lo ha colpito. La data di debutto, prevista per il 29 giugno 2026 in Piazza San Marco, è stata posticipata al 2027. La prognosi prevede circa 90 giorni di riposo e cure. Tutti gli altri concerti del tour sono stati cancellati.

Si informa che il “GrandTour La vita è adesso” di Claudio Baglioni, che avrebbe dovuto debuttare lunedì 29 giugno 2026 in Piazza San Marco a Venezia, è posticipato al 2027 a causa di una polmonite interstiziale acuta che ha colpito l’Artista e la cui prognosi è di 90 giorni di riposo e cure. 🔗 Leggi su Quicomo.it

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