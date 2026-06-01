Nel 2025, Mare Group ha raddoppiato la propria dimensione industriale attraverso diverse acquisizioni. L’azienda ha inoltre avviato progetti di innovazione, con l’obiettivo di aumentare la generazione di cassa. Durante l’anno, sono state fatte operazioni strategiche che hanno portato a una crescita significativa del gruppo, segnando un anno di svolta per le sue attività.

"IL 2025 è stato un anno straordinario: l’anno in cui Mare Group ha raddoppiato la propria scala industriale e posto le basi per una nuova fase di valorizzazione e generazione di cassa. In dodici mesi abbiamo realizzato un percorso di crescita importante, integrando sei aziende, completando operazioni di mercato complesse e riorganizzando il gruppo lungo direttrici industriali chiare e coerenti", dice Antonio Maria Zinno, ceo di Mare Group. Fondata nel 2001 a Pomigliano d’Arco, in provincia di Napoli, Mare Group è un polo italiano di ingegneria ad alta tecnologia attivo in tre settori, aerospazio e difesa, industria e trasporti, infrastrutture critiche e costruzioni. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Anno da record per Mare Group tra acquisizioni e innovazione

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