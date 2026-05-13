Next Yacht Group si distingue nel settore nautico per la sua attenzione al lusso e alla velocità in mare. La società si impegna a unire le prestazioni di una vettura di Formula Uno con l’eleganza di uno yacht di alta gamma. Inoltre, ha scelto di non adottare i configuratori digitali, preferendo un approccio più tradizionale e artigianale nella personalizzazione dei suoi modelli.

? Punti chiave Come si concilia la velocità di una Formula One con il lusso?. Perché questo cantiere rifiuta categoricamente l'uso dei configuratori digitali?. Cosa accade se la bottiglia da varo non si rompe subito?. Come integrano piscine e cinema in scafi da soli trenta metri?.? In Breve Produzione annua di 15-18 unità tra i 24 e i 50 metri.. Tempi di consegna tra 12 e 30 mesi per ogni progetto.. Gestione della holding GB Invest Holding AG guidata da Stefano Nesti.. Rito del vario con bottiglia infranta con numero dispari di colpi.. A Viareggio, il Vicepresidente di Next Yacht Group, Giorgio Mattei, ha delineato una visione dove la nautica smette di essere un semplice mezzo di trasporto per trasformarsi in un generatore di benessere umano.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Next Yacht Group: la sfida del lusso tra benessere e velocità in mare

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