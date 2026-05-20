Leccearredo 2026 da record | la 38esima edizione conquista pubblico e aziende tra business design e innovazione

La 38esima edizione di LecceArredo si è conclusa il 18 maggio, lasciando un bilancio molto positivo. La manifestazione si è svolta dal 15 al 18 maggio e ha trasformato Piazza Palio in un centro di incontri tra aziende e pubblico interessato a design e innovazione nel settore dell’arredamento. Durante i quattro giorni, il salone ha attirato numerosi partecipanti, creando un momento di confronto tra professionisti e appassionati. La manifestazione si conferma come uno degli eventi principali nel panorama del settore.

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