Leccearredo 2026 da record | la 38esima edizione conquista pubblico e aziende tra business design e innovazione
La 38esima edizione di LecceArredo si è conclusa il 18 maggio, lasciando un bilancio molto positivo. La manifestazione si è svolta dal 15 al 18 maggio e ha trasformato Piazza Palio in un centro di incontri tra aziende e pubblico interessato a design e innovazione nel settore dell’arredamento. Durante i quattro giorni, il salone ha attirato numerosi partecipanti, creando un momento di confronto tra professionisti e appassionati. La manifestazione si conferma come uno degli eventi principali nel panorama del settore.
Si è conclusa con un bilancio estremamente positivo la 38esima edizione di LecceArredo 2026, il Salone Internazionale dell’Arredamento che dal 15 al 18 maggio ha trasformato Piazza Palio in un grande hub dedicato al design, all’innovazione e all’abitare contemporaneo. L’edizione 2026 si conferma. 🔗 Leggi su Lecceprima.it
Sullo stesso argomento
Fabbrica Design Week 2026: 110.000 presenze per un’edizione da record tra design e musica elettronicaSi chiude con numeri straordinari la terza edizione della Fabbrica Design Week, che dal 21 al 26 aprile ha trasformato la Fabbrica del Vapore in uno...
Taglio del nastro per Leccearredo 2026: un inizio da record alla presenza delle istituzioniSi è svolto ieri pomeriggio il taglio del nastro di LecceArredo 2026, 38esima edizione, alla presenza di Maurizio e Mauro Nardelli, organizzatori...
Leccearredo 2026 da record: la 38esima edizione conquista pubblico e aziende tra business, design e innovazioneBoom di presenze, affari conclusi direttamente in fiera e grande soddisfazione degli espositori: già pronta la riconferma per la 39esima edizione ... lecceprima.it
Corriere Salentino. . LecceArredo 2026: Un Inizio da Record alla Presenza delle Istituzioni - Facebook facebook
Taglio del nastro per Leccearredo 2026: un inizio da record alla presenza delle istituzioniL’inaugurazione ha segnato un grande successo, con oltre 130 aziende protagoniste, tra cui importanti marchi nazionali e internazionali, pronte a presentare collezioni e soluzioni innovative. lecceprima.it