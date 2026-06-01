Anniversario dell’uccisione dei fratelli Rosselli le manifestazioni a Firenze

Notizia in breve

Il 9 giugno si ricorda l’89° anniversario dell’uccisione dei fratelli Rosselli. A Firenze si svolgono alcune manifestazioni per commemorare l’evento. Le cerimonie prevedono discorsi e depositi di fiori, con partecipazione di rappresentanti locali e cittadini. Nessuna manifestazione ufficiale è ancora stata annunciata. La data segna il ricordo di un episodio avvenuto nel 1937. La commemorazione si terrà in diverse piazze della città, senza ulteriori dettagli su eventuali iniziative pubbliche.