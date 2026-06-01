Anniversario dell’uccisione dei fratelli Rosselli le manifestazioni a Firenze
Il 9 giugno si ricorda l’89° anniversario dell’uccisione dei fratelli Rosselli. A Firenze si svolgono alcune manifestazioni per commemorare l’evento. Le cerimonie prevedono discorsi e depositi di fiori, con partecipazione di rappresentanti locali e cittadini. Nessuna manifestazione ufficiale è ancora stata annunciata. La data segna il ricordo di un episodio avvenuto nel 1937. La commemorazione si terrà in diverse piazze della città, senza ulteriori dettagli su eventuali iniziative pubbliche.
Firenze, 1 giugno 2026- Il 9 giugno cade l'89o anniversario dell'uccisione dei fratelli Rosselli. I due fratelli vennero infatti assassinati a Bagnioles de l'Orne il 9 giugno 1937 dall'organizzazione terroristica di destra francese della Cagoule su mandato dei servizi segreti del governo fascista italiano. L'evento verrà ricordato a Firenze in mattinata con la consueta deposizione delle corone da parte del Comune, al sacrario dei Rosselli, al cimitero di Trespiano. Nel pomeriggio si svolgerà il seguente programma della Fondazione Circolo Rosselli: alle ore 16.30 allo Spazio Rosselli, in via degli Alfani 101 rosso, ci sarà il dono del busto di Carlo Rosselli, opera dello scultore Mario Coppetti di Cremona, da parte della figlia Silvia. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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