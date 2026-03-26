27 marzo | 22° anniversario dell’uccisione di Annalisa Durante un ricordo e un impegno

Il 27 marzo ricorre il ventiduesimo anniversario dell’uccisione di una ragazza avvenuta in un quartiere della città. La giornata è segnata da momenti di commemorazione, con eventi che coinvolgono la comunità locale, tra cui esposizioni artistiche e iniziative pubbliche. La commemorazione si svolge in un clima di ricordo e di impegno per mantenere viva la memoria dell’episodio.

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