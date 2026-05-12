Rimini ricorda Silvano Cenci | cerimonia all’Arco d’Augusto nell' 81° anniversario dell’uccisione del partigiano

A Rimini si è svolta una cerimonia presso l’Arco d’Augusto in occasione dell’81° anniversario dell’uccisione di Silvano Cenci, un giovane partigiano di diciannove anni. Cenci, appartenente alla 29ª Brigata Gap “Sozzi”, aveva iniziato a collaborare con i partigiani sull’Appennino tosco-romagnolo, raggiungendoli attraverso i contatti provenienti da Santarcangelo. La commemorazione ha riunito persone per ricordare la sua attività durante la Resistenza.

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