perso il referendum il governo accelera sulla legge elettorale

Dopo la bocciatura del referendum sulla riforma della giustizia, il governo ha avviato rapidamente l’iter per modificare la legge elettorale. La decisione arriva pochi giorni dopo il risultato del voto, che ha visto il fallimento della proposta su cui si era concentrato il dibattito pubblico. La nuova iniziativa legislativa riguarda la revisione delle regole per le elezioni politiche, un tema prioritario per le forze di maggioranza.

Nemmeno il tempo di metabolizzare la bocciatura della riforma sulla giustizia, che il governo già accelera su un altro tema caro al centrodestra, la modifica della legge elettorale. I gruppi dei partiti di maggioranza avevano depositato la loro proposta di legge il 26 febbraio 2026, e ora l’ufficio di presidenza della commissione Affari costituzionali della Camera, su proposta del presidente Nazario Pagano (Forza Italia), ha stabilito che l’esame del testo inizierà martedì 31 marzo. Quella presentata dal centrodestra sarà abbinata ad altre otto proposte di legge sulla stessa materia depositate anche dall’ opposizione (che toccano argomenti diversi come, ad esempio, il voto all’estero o la raccolta digitale delle sottoscrizioni per la presentazione di liste e candidature). 🔗 Leggi su Lettera43.it

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