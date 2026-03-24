È uno spettacolo delle prime volte questo People, places & things, del drammaturgo britannico Duncan Macmillan. Emma è un’attrice. Sta interpretando Nina nel Gabbiano di Anton?echov. Tutto fila in scena, ma improvvisamente s’intrecciano le instabilità reali della donna con quelle del suo personaggio. Un pericoloso crollo la porterà in un rehab, una clinica per uscire dalla dipendenza da alcol e droghe. E in questo nido del cuculo fatto di persone fragili e spezzate dovrà fronteggiare i suoi spettri e intraprendere una dura lotta contro il naufragio da sé stessa. Si diceva prime volte perché Pierfrancesco Favino esordisce come regista teatrale, mentre Anna Ferzetti, qui protagonista, lavora per la prima volta con suo marito. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Pierfrancesco Favino alla regia, Anna Ferzetti protagonista. Ecco ‘People, places & things’

Articoli correlati

All'Ambra Jovinelli "People, places & things" con Anna Ferzetti e la regia di Pierfrancesco FavinoDal 4 al 15 marzo arriva al Teatro Ambra Jovinelli (via Guglielmo Pepe, 45) per la prima volta in Italia “People, places & things” di Duncan...

Al Goldoni Pierfrancesco Favino dirige Anna Ferzetti in "People, Places & Things"Taratatà, le pagelle: Sangiorgi distrugge Annalisa con lo yodel (2), D'Alessio sciopera? (5), le serenate di Amoroso alla sua Penelope (8) In People,...

Aggiornamenti e notizie su Pierfrancesco Favino

Temi più discussi: Blog | Pierfrancesco Favino alla regia, Anna Ferzetti protagonista. Ecco ‘People, places & things'; People Places & Things regia di Favino; People, Places & Things, da giovedì 26 a sabato 28 al Teatro Verdi; Promises su Sky Cinema Romance.

Pierfrancesco Favino alla Mostra con 'Il Maestro': «Si può esistere senza essere numeri uno»VENEZIA - Amo il tennis. Ed è un amore non corrisposto». Favino, un brocco sulla terra rossa. Capello fluido, occhiale un po’ burino, smagliante come solo gli pseudo a volte sanno essere, ... ilgazzettino.it

Pierfrancesco Favino alla cerimonia delle Olimpiadi invernali 2026 recita L'infinito di Leopardi in un elegante completo grigio ArmaniPierfrancesco Favino alla cerimonia delle Olimpiadi invernali 2026: la sua presenza è un omaggio alla cultura italiana tra cinema, letteratura e moda L’arrivo della fiamma olimpica a San Siro non è ... vogue.it

Sky. . Guarda Il Maestro, con Pierfrancesco Favino. su Sky Cinema facebook