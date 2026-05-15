Il nuovo singolo di Cristina Manzo Come il sole ad agosto su tutte le piattaforme digitali

È stato pubblicato il nuovo singolo di Cristina Manzo intitolato “Come il sole ad agosto”. Il brano è disponibile su tutte le piattaforme digitali. È stato prodotto presso gli spazi di Paradise Studios e distribuito da MAVE MGMT. La canzone rappresenta l’ultimo lavoro dell’artista e può essere ascoltata sui principali servizi streaming musicali. Non sono stati forniti dettagli sulle eventuali date di uscita o su altre iniziative legate al brano.

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Su tutte le piattaforme digitali arriva “Come il sole ad agosto”, nuovo singolo di Cristina Manzo, prodotto da Gismanegli spazi di Paradise Studios e distribuito da MAVE MGMT. In questo brano si ritrovano le sonorità pop-dance che caratterizzano i precedenti lavori di Cristina ma con influenze UK house. Cristina Manzo, cantautrice napoletana classe 2001, muove i primi passi nel mondo della scena house napoletana nel 2024 con collaborazioni con i produttori Alex Silvestri e The BeatBoy’s. Nel 2025 lancia il suo progetto che unisce i mondi del pop e dell’elettronica, con influenze del mondo dance degli anni ’902000, pubblicando i singoli “Soli”, “Promesse”, “Temporale” e “Ancora”. 🔗 Leggi su 2anews.it © 2anews.it - Il nuovo singolo di Cristina Manzo “Come il sole ad agosto” su tutte le piattaforme digitali ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video EdiTony Pitony - Donne Ricche [@TonyPitony ] Sullo stesso argomento “Plenilunio”, il singolo di Noyezno su tutte le piattaforme digitaliSu tutte le piattaforme digitali arriva “Plenilunio”, il singolo di Noyezno, artista napoletano che unisce nelle sue produzioni rap e melodie... Esce il 19 marzo su tutte le piattaforme digitali “Elegance Classic”, il nuovo album di Sylvia PagniOggi, 19 marzo 2026 esce su tutte le piattaforme digitali “ELEGANCE CLASSIC”, il nuovo album della musicista e compositrice M° Sylvia Pagni. Su tutte le piattaforme digitali 'Come il sole ad agosto'. Pubblicato il nuovo singolo di Cristina Manzo #ANSA x.com Su tutte le piattaforme digitali 'Come il sole ad agosto'Su tutte le piattaforme digitali arriva Come il sole ad agosto, nuovo singolo di Cristina Manzo, prodotto da Gismanegli spazi di Paradise Studios e distribuito da Mave Mgmt. (ANSA) ... ansa.it Cristina Manzo presenta Come il sole ad agosto: La semplicità è banale solo se non la trasformi nella tua arma vincenteDi Gabriele Crispo Cristina Manzo ha 25 anni, studia Biologia alla Federico II di Napoli e intanto costruisce il suo percorso nella musica pop-dance senza rincorrere personaggi o ... leggo.it Javier Milei è nei guai seri reddit