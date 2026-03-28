Plenilunio il singolo di Noyezno su tutte le piattaforme digitali

È disponibile su tutte le piattaforme digitali il singolo “Plenilunio” di Noyezno, artista napoletano. Il brano combina elementi rap con melodie strumentali, rappresentando una novità nella sua produzione musicale. La pubblicazione segna un passo importante nella sua carriera, raggiungendo un pubblico più ampio attraverso i canali digitali.

Su tutte le piattaforme digitali arriva “Plenilunio”, il singolo di Noyezno, artista napoletano che unisce nelle sue produzioni rap e melodie strumentali. Nel brano, prodotto da Sau e Rvsh negli spazi di Paradise Studiosa Fuorigrotta, dove si ritrovano, scrivono e compongono giovani artisti, i suoni sono potenti e il racconto è quello di un amore sofferto. «Nonostante il dolore, il protagonista vede la sua donna come l’unica cosa che riesca ancora a farlo sentire vivo. Lei è una luce nel buio, il suo plenilunio, la fase lunare più luminosa di tutte. Una ballad in cui c’è dolore ma anche speranza: sentimenti con cui Napoli alleva i suoi figli, insegnandogli a sopravvivere. 🔗 Leggi su 2anews.it

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