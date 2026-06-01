Anguillara Sabazia Martedì 2 Giugno Festeggiando Turandot sarà l’evento di chiusura di Nobili Arti in Nobili Terre in Musica 2026

Da cronachecittadine.it 1 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il 2 giugno si terrà a Anguillara Sabazia l’evento di chiusura di “Nobili Arti in Nobili Terre in Musica 2026”, intitolato “Festeggiando Turandot”. La manifestazione si svolgerà nel centro cittadino e coinvolgerà spettacoli e performance legate all’opera. La giornata prevede anche attività per il pubblico e momenti di intrattenimento. L’evento conclude il ciclo di iniziative della rassegna, dedicata alle arti e alla musica.

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