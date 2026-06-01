Anguillara Sabazia Martedì 2 Giugno Festeggiando Turandot sarà l’evento di chiusura di Nobili Arti in Nobili Terre in Musica 2026

Notizia in breve

Il 2 giugno si terrà a Anguillara Sabazia l’evento di chiusura di “Nobili Arti in Nobili Terre in Musica 2026”, intitolato “Festeggiando Turandot”. La manifestazione si svolgerà nel centro cittadino e coinvolgerà spettacoli e performance legate all’opera. La giornata prevede anche attività per il pubblico e momenti di intrattenimento. L’evento conclude il ciclo di iniziative della rassegna, dedicata alle arti e alla musica.