Scomparso 16enne a Bergamo in corso le ricerche

Un ragazzo di 16 anni è scomparso a Bergamo. La scomparsa risale a venerdì 1° maggio, quando il giovane si stava recando all’ospedale di Bergamo per un controllo. La famiglia ha diffuso un appello e sono in corso le ricerche sul territorio. Il ragazzo vive nel bresciano e al momento non ci sono ulteriori dettagli sulla sua posizione o eventuali motivazioni della scomparsa.

L’APPELLO. Il ragazzo, che vive nel bresciano, è scomparso venerdì 1° maggio mentre stava andando al Papa Giovanni per un controllo. Chi lo avesse visto chiami il 112. Si tratta di Sebastian Pietro Issa Pastorelli, alto un metro e 88 per 79 chili di peso, capelli corti ricci e occhi scuri. Al momento della scomparsa, avvenuta nei pressi dell’ospedale Papa Giovanni XXIII, indossava una g iacca Lacoste nera, pantaloni della tuta blu con la scritta «Mantova» e calzava scarpe bianche e rosse.🔗 Leggi su Ecodibergamo.it © Ecodibergamo.it - Scomparso 16enne a Bergamo, in corso le ricerche Notizie correlate Trentenne scomparso a Imola: ricerche in corsoUn uomo di circa trent’anni è scomparso ieri, venerdì 13 marzo, dalla zona di San Prospero, a Imola, nella provincia di Bologna. Rovegno, scomparso un uomo: ricerche in corsoÈ scattata intorno alle ore 19:30 di martedì 21 aprile l'attivazione del volontariato di Protezione Civile per la ricerca di una persona scomparsa... Tutti gli aggiornamenti Argomenti più discussi: Scomparso 16enne a Bergamo, in corso le ricerche; Scomparso 16enne a Bergamo: appello per Sebastian. Scomparso 16enne a Bergamo, in corso le ricercheIl ragazzo, che vive nel bresciano, è scomparso venerdì 1° maggio mentre stava andando al Papa Giovanni per un controllo. Chi lo avesse visto chiami il 112. ecodibergamo.it Bergamo cittàIL MATCH. Sono 23 i nerazzurri convocati da mister Raffaele Palladino per la sfida tra Atalanta e Genoa, valida per la 35esima giornata della Serie A. Il match è in programma alle 20.45 alla New Balan ... ecodibergamo.it Il ragazzo, che vive nel bresciano, è scomparso venerdì 1° maggio mentre stava andando al Papa Giovanni per un controllo. Chi lo avesse visto chiami il 112. - facebook.com facebook Il ragazzo, che vive nel bresciano, è scomparso venerdì 1° maggio mentre stava andando al Papa Giovanni per un controllo. Chi lo avesse visto chiami il 112. x.com