Ceccano 223 nuovi maggiorenni ricevono la Costituzione in festa
A Ceccano, 223 giovani sono stati ufficialmente riconosciuti come maggiorenni durante una cerimonia alla Villa Comunale. Dopo l’evento ufficiale, si prevede che la serata prosegua con incontri e momenti di aggregazione tra i partecipanti. Ogni nuovo cittadino ha il compito di rispettare e difendere i principi della Costituzione, contribuendo alla vita democratica attraverso comportamenti civici e partecipazione attiva.
? Punti chiave Come cambierà la serata dopo la cerimonia istituzionale alla Villa Comunale?. Quale compito concreto deve svolgere ogni nuovo cittadino verso la democrazia?. Chi parteciperà all'after party organizzato per i nuovi maggiorenni?. Perché la Costituzione richiede l'impegno costante delle nuove generazioni?.? In Breve Evento martedì 2 giugno ore 17.45 presso la Villa Comunale di Ceccano. Esibizione musicale della banda Città di Ceccano prima del discorso ufficiale. Dj set e after party dalle ore 19 per favorire l'aggregazione giovanile. Citazione di Piero Calamandrei per sottolineare l'impegno civile dei nuovi cittadini. Il passaggio della Costituzione ai giovani di Ceccano: appuntamento alla Villa Comunale martedì 2 giugno. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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