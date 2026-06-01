ceccano 223 nuovi maggiorenni ricevono la costituzione in festa

Notizia in breve

A Ceccano, 223 giovani sono stati ufficialmente riconosciuti come maggiorenni durante una cerimonia alla Villa Comunale. Dopo l’evento ufficiale, si prevede che la serata prosegua con incontri e momenti di aggregazione tra i partecipanti. Ogni nuovo cittadino ha il compito di rispettare e difendere i principi della Costituzione, contribuendo alla vita democratica attraverso comportamenti civici e partecipazione attiva.