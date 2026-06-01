Al Mundial Beach Soccer di Manfredonia partecipano diversi ex calciatori noti, tra cui Angelo Di Livio, Reginaldo, Matuzalém e Simone Tiribocchi. La manifestazione coinvolge atleti provenienti da varie nazioni e si svolge sulla spiaggia di Manfredonia. La competizione si svolge con diverse squadre nazionali che si sfidano in partite di beach soccer. L’evento è aperto al pubblico e si tiene su un campo allestito sulla spiaggia.

Tra i calciatori internazionali attesi in riva al golfo: Angelo Di Livio, Reginaldo, Matuzalém, Simone Tiribocchi e altri ancora, ma soprattutto tanti campioni del circuito beach soccer internazionale. Il programma vedrà protagoniste le squadre di beach soccer dell’Italia, dell’Argentina, del Brasile e dell’Albania, che trasformeranno Spiaggia Castello in una vera e propria arena sportiva a cielo aperto, fino alle attesissime finali di domenica 14 giugno. Particolare attenzione sarà riservata anche al coinvolgimento della comunità locale. Prima dell’utilizzo dell’arena per l’evento con le nazionali, infatti, nella giornate del 10 giugno al 12 giugno, lo spazio sarà messo a disposizione delle associazioni sportive, delle realtà del Terzo Settore e delle organizzazioni cittadine di Manfredonia. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Angelo Di Livio, Reginaldo, Matuzalém, Simone Tiribocchi e altri al Mundiale Beach Soccer di Manfredonia

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