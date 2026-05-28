mundial beach soccer a manfredonia

Notizia in breve

Manfredonia si prepara ad accogliere il secondo appuntamento del Lauretana Beach Soccer Tour 2026, un evento internazionale che fa parte del circuito IBS. La manifestazione si svolge sulla spiaggia e coinvolge squadre provenienti da diverse regioni del Nord e del Sud. La competizione rappresenta un momento di aggregazione sportiva sulla spiaggia del Gargano. La città si sta organizzando per ospitare l’evento, che prevede partite di beach soccer su un campo allestito sulla battigia.