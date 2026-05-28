Mundial Beach Soccer a Manfredonia
Manfredonia si prepara ad accogliere il secondo appuntamento del Lauretana Beach Soccer Tour 2026, un evento internazionale che fa parte del circuito IBS. La manifestazione si svolge sulla spiaggia e coinvolge squadre provenienti da diverse regioni del Nord e del Sud. La competizione rappresenta un momento di aggregazione sportiva sulla spiaggia del Gargano. La città si sta organizzando per ospitare l’evento, che prevede partite di beach soccer su un campo allestito sulla battigia.
Dal Nord al Sud fino alla “porta” del Gargano: MANFREDONIA. La nuova città del circuito IBS si prepara a vivere il secondo appuntamento internazionale del Lauretana Beach Soccer Tour 2026. Restate con noi per tutte le info dell’evento estivo di fronte al golfo di Manfredonia. Vi aspettiamo sotto il sole. IlSipontino.net. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net
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