Angela Caloisi e Paolo Crivellin presto genitori | VIDEO

Angela Caloisi e Paolo Crivellin, ex di UeD, stanno per diventare genitori a un anno dal matrimonio. La coppia ha annunciato la notizia attraverso un video. Non sono stati forniti dettagli sulla data prevista o sul sesso del bambino. La coppia ha condiviso l’evento sui social, senza ulteriori informazioni sul percorso della gravidanza.

Angela Caloisi e Paolo Crivellin, ex di UeD, ad un anno dal matrimonio si apprestano a diventare genitori. Sui social hanno pubblicato un video commovente Con un tenero videoAngela Caloisi e Paolo Crivellin annunciano che presto diventeranno genitori. La coppia si è sposata un anno fa,il 31 luglio, ed ora si appresta ad allargare la famiglia, con l’arrivo di un bambino. Un tenerissimo video diffuso dalla coppia.Angelainquadra il marito: “Questo è il tuo papà“, poi lui gira la telecamera “e questa è la tua mamma” e inquadra il suo pancino, che sembra già essere quasi al quinto mese. Da lì inizia una carrellata di frame, tra parenti e amici emozionati che scoprono la notizia e soprattutto come e quando l’hanno appresa loro. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

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