Fedez e Giulia Honegger presto genitori | ‘Chi’ conferma la gravidanza

Fedez e Giulia Honegger sono stati confermati come genitori in arrivo. Il rapper milanese, già padre di Leone e Vittoria, avrebbe una nuova gravidanza con la compagna, con cui sta insieme dalla scorsa estate. La notizia è stata resa nota da ‘Chi’, senza ulteriori dettagli sui tempi o sulle modalità. La coppia non ha ancora commentato pubblicamente la notizia.

Fedez starebbe per diventare di nuovo papà. Dopo Leone e Vittoria, avuti dal matrimonio con Chiara Ferragni, il rapper milanese starerebbe per avere un terzo figlio dalla compagna Giulia Honegger, con cui fa coppia fissa dalla scorsa estate. Le voci di una gravidanza si erano rincorse già nelle scorse settimane e si erano intensificate durante i giorni del Festival di Sanremo, a cui Fedez ha partecipato per il secondo anno consecutivo, questa volta insieme a Marco Masini. Le indiscrezioni però non erano state confermate, cosa che è invece accaduta nelle ultime ore. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da FEDEZ (@fedez) “ Chi... 🔗 Leggi su Lapresse.it

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