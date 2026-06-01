A Parigi si sono disputate le prime due partite dei quarti di finale al Roland Garros. Nell’ordine, Andreeva ha affrontato Cirstea e Svitolina ha sfidato Kostyuk. Entrambe le sfide si sono svolte sul campo in terra battuta, con le giocatrici che hanno dato vita a incontri intensi e combattuti. La conclusione di queste partite determinerà le semifinaliste del torneo.

Chi volerà in semifinale sul rosso del Roland Garros? L’analisi e i pronostici delle prime due sfide dei quarti: Andreeva-Cirstea e Svitolina-Kostyuk. Se il tabellone maschile è stato stravolto da eliminazioni premature – soprattutto quelle di Sinner e di Djokovic – anche quello femminile ci ha regalato delle sorprese niente male. I primi quarti di finale, in programma nella giornata di martedì 2 giugno, prevedono infatti degli incroci che sono tanto sorprendenti quanto interessanti. (AnsaFoto) – Ilveggente.it Ad aprire la giornata sul mattone tritato parigino sarà il confronto tra la stellina Mirra Andreeva, ormai solidamente insediata nella top 10 mondiale, e l’esperta rumena Sorana Cirstea. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

© Ilveggente.it - Andreeva-Cirstea e Svitolina-Kostyuk: a Parigi scocca l’ora delle grandi sfide

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