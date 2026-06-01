Andreeva-Cirstea e Svitolina-Kostyuk | a Parigi scocca l’ora delle grandi sfide

Da ilveggente.it 1 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

A Parigi si sono disputate le prime due partite dei quarti di finale al Roland Garros. Nell’ordine, Andreeva ha affrontato Cirstea e Svitolina ha sfidato Kostyuk. Entrambe le sfide si sono svolte sul campo in terra battuta, con le giocatrici che hanno dato vita a incontri intensi e combattuti. La conclusione di queste partite determinerà le semifinaliste del torneo.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Chi volerà in semifinale sul rosso del Roland Garros? L’analisi e i pronostici delle prime due sfide dei quarti: Andreeva-Cirstea e Svitolina-Kostyuk. Se il tabellone maschile è stato stravolto da eliminazioni premature – soprattutto quelle di Sinner e di Djokovic – anche quello femminile ci ha regalato delle sorprese niente male. I primi quarti di finale, in programma nella giornata di martedì 2 giugno, prevedono infatti degli incroci che sono tanto sorprendenti quanto interessanti. (AnsaFoto) – Ilveggente.it Ad aprire la giornata sul mattone tritato parigino sarà il confronto tra la stellina Mirra Andreeva, ormai solidamente insediata nella top 10 mondiale, e l’esperta rumena Sorana Cirstea. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

andreeva cirstea e svitolina kostyuk a parigi scocca l8217ora delle grandi sfide
© Ilveggente.it - Andreeva-Cirstea e Svitolina-Kostyuk: a Parigi scocca l’ora delle grandi sfide
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Elina Svitolina vs Anna Bondar | Round 1 Highlights | Roland-Garros 2026

Video Elina Svitolina vs Anna Bondar | Round 1 Highlights | Roland-Garros 2026

Notizie e thread social correlati

Roland Garros 2026, i primi due quarti femminili sono Svitolina-Kostyuk ed Andreeva-CirsteaNei quarti di finale della parte bassa del tabellone femminile di Roland Garros 2026, si sfideranno Elina Svitolina e Marta Kostyuk, entrambe ucraine.

Leggi anche: Marta Kostyuk entra tra le grandi: batte Andreeva e conquista Madrid

Temi più discussi: Parigi: Andreeva ritrova il mood giusto, Cirstea da record!; Roland Garros 2026, i primi due quarti femminili sono Svitolina-Kostyuk ed Andreeva-Cirstea; Andreeva continua ad accelerare: travolge Teichmann e aspetta Cirstea nei quarti di Roland Garros; RECAP! Il Day 8 si chiude con il night show di Fonseca. Out Swiatek, Rublev e Ruud.

andreeva cirstea andreeva cirstea e svitolinaRoland Garros 2026, i primi due quarti femminili sono Svitolina-Kostyuk ed Andreeva-CirsteaSi completano gli ottavi di finale della parte bassa del tabellone di singolare femminile del Roland Garros 2026 di tennis: nei primi due quarti di finale ... oasport.it

andreeva cirstea andreeva cirstea e svitolinaGauff-Svitolina: orario, precedenti e dove vederla in tv(Adnkronos) – È il giorno della finale femminile degli Internazionali d’Italia 2026. Oggi, sabato 16 maggio, la statunitense Coco ... cremonaoggi.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web