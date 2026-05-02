Marta Kostyuk entra tra le grandi | batte Andreeva e conquista Madrid

Marta Kostyuk ha vinto il torneo di Madrid, battendo Andreeva in finale. La giocatrice, che da circa un anno e mezzo mostrava segnali di crescita, ha raggiunto una vittoria importante nel circuito internazionale. La sua presenza tra le migliori si è rafforzata grazie a questa conquista, che segna un passaggio significativo nella sua carriera. La finale si è disputata sul campo in cemento rosso, con Kostyuk che si è imposta in due set.

Da almeno un anno e mezzo pareva pronta, lì, sulla via dell’esplosione. E forse oggi quel tipo di momento per Marta Kostyuk è arrivato. La classe 2002 ucraina batte per 6-3 7-5 la russa Mirra Andreeva e vince il WTA 1000 di Madrid, il primo della sua carriera, proprio di fronte a una delle figure chiave del tennis spagnolo recente quale è Garbine Muguruza. Arriva così il numero 15 del ranking per la vincitrice, che a questo punto è pronta a raccogliere, per quando sarà, l’eredità di Elina Svitolina. Primo set in cui Kostyuk, come in una specie di missione che l’ha guidata fin dall’inizio del torneo (e da Rouen: con questo sono 11 match di fila vinti sul tour), per un po’ non riesce ad aggredire il servizio di Andreeva, così come accade lo stesso a parti invertite.🔗 Leggi su Oasport.it

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