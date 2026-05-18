L' egoismo non diventi normalità il messaggio dalla giornata dei donatori di sangue
Durante la giornata dedicata ai donatori di sangue, è stato ribadito che l’egoismo non deve diventare una norma condivisa. Un rappresentante ha invitato a non considerare come scontato l’atto di aiutare gli altri, sottolineando l’importanza di mantenere vivo il senso di solidarietà. La manifestazione ha coinvolto volontari e cittadini, che hanno partecipato a iniziative di sensibilizzazione e raccolta di sangue. L’obiettivo è promuovere comportamenti di generosità e responsabilità civica.
“Non dobbiamo permettere che l'egoismo diventi normalità, non dobbiamo abituarci all'idea che aiutare gli altri sia qualcosa di eccezionale. Perché una società smette di essere davvero umana quando le persone iniziano a pensare soltanto a se stesse”. Lo ha detto Giovanni Musso, presidente. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it
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