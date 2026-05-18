L' egoismo non diventi normalità il messaggio dalla giornata dei donatori di sangue

Durante la giornata dedicata ai donatori di sangue, è stato ribadito che l’egoismo non deve diventare una norma condivisa. Un rappresentante ha invitato a non considerare come scontato l’atto di aiutare gli altri, sottolineando l’importanza di mantenere vivo il senso di solidarietà. La manifestazione ha coinvolto volontari e cittadini, che hanno partecipato a iniziative di sensibilizzazione e raccolta di sangue. L’obiettivo è promuovere comportamenti di generosità e responsabilità civica.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui