A Berlino, l'adozione di una donna come tecnico di una squadra di calcio maschile ha attirato l'attenzione. Questa novità segna un cambiamento nel panorama sportivo tedesco, dove finora i ruoli tecnici sono stati occupati principalmente da uomini. La scelta di un tecnico donna da parte dell'Union Berlino rappresenta un esempio di inclusione nel mondo del calcio professionistico.

in diverse redazioni dei giornali tedeschi domenica è stato giorno di dibattito. Non tutti erano d’accordo nel trattare con enfasi la scelta dell’Union Berlino di affidare la prima squadra a Marie-Louise Eta, prima donna ad allenare un club dei 5 grandi campionati europei. "Non dovrebbe essere notizia" dicevano alcuni. Vero, pensiero legittimo e progressista. Però lo è, eccome se lo è. Ieri tutti i media europei hanno parlato della Eta. Perché Marie-Louise ha fatto storia. Ora possiamo augurarci che l’allenatrice tedesca sia la prima di tante colleghe e che, sì, in futuro un tecnico donna su una panchina di grande livello maschile diventi consuetudine e normalità, che faccia notizia per questioni tecniche e non di genere.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Marie-Louise Eta a Berlino ha abbattuto il muro del calcio. Ora diventi la normalità

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Una donna può allenare una squadra di calcio maschile La storia di Marie-Louise Eta @beatrice_balbinot - facebook.com facebook

Svolta storica all'Union Berlino, Marie Louise Eta è la prima donna ad allenare una squadra di calcio maschile in Bundesliga x.com