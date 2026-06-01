La Cina ha annunciato nuove misure per regolamentare lo sviluppo dell'intelligenza artificiale nel paese. Il governo ha introdotto linee guida che limitano l'uso di tecnologie avanzate e richiedono controlli più stringenti sulle applicazioni dell’IA. Questi provvedimenti sono stati adottati in risposta alle preoccupazioni legate alla sicurezza e all’impatto sociale delle innovazioni nel settore tecnologico.

A qualcuno potrà suonare strano. La Cina, che con la religione cattolica e la Chiesa ha sempre avuto un rapporto a dir poco conflittuale, fa suo il messaggio di Leone XIV che impregna la prima enciclica del pontefice, pubblicata pochi giorni fa. Come a dire, Pechino sta cercando di scrivere una nuova pagina del diritto del lavoro nell’era dell’Intelligenza Artificiale: non frenare l’adozione dell’IA, considerata decisiva per la modernizzazione industriale e la competizione tecnologica globale, ma impedire che diventi una scorciatoia per licenziare, tagliare salari e scaricare sui lavoratori i costi della trasformazione. In tre parole, uomo al centro. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Anche la Cina ha paura dell’IA. E corre ai ripari

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. @Brad_Setser con il @SanderTordoir ha tracciato per il @CER_EU un quadro approfondito di quanto sta accadendo, in particolare, fra la Cina e la Germania. Ma la loro lezione si applica in genere all'intera UE e, in maniera molto specifica, all'Italia. x.com

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