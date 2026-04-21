In Cina si sta verificando un aumento delle tensioni nel settore dei pannelli solari, con notizie di un possibile coinvolgimento diretto delle autorità. Le aziende del settore stanno affrontando difficoltà legate a restrizioni e interventi governativi che stanno modificando il panorama commerciale e industriale. La situazione ha suscitato preoccupazioni tra gli operatori, che si trovano a fronteggiare incertezze legate a regolamenti e politiche nazionali.

Anche per l’invincibile, almeno in apparenza, Dragone arriva l’ora della tensione. Se non addirittura del panico. In questi mesi questo giornale ha raccontato l’avvitamento della crisi, tutta cinese, dell’industria delle rinnovabili. Da quando l’Europa ha cominciato a porre un freno alle importazioni di pannelli solari made in China e gli Stati Uniti hanno apposto dazi a doppia cifra sui moduli solari fabbricati nel Dragone, i produttori cinesi hanno cominciato ad accumulare scorte di pannelli rimasti invenduti. Tentando in un successivo momento di scaricare l’offerta sul mercato domestico, mandandolo in saturazione. Il che ha, a sua volta, comportato una compressione dei prezzi, con il risultato che le imprese hanno cominciato ad azzuffarsi tra loro, sull’onda di una concorrenza spietata e malsana.🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - In Cina scoppia la guerra del pannello solare. E Pechino corre ai ripari

Notizie correlate

Leggi anche: Iran e Ucraina, governo Meloni corre ai ripari. Scoppia polemica su referendum

Guerra e caro carburanti: l’Irlanda corre ai ripari contro i prezzi che volanoIl “Co-Bedding” nei neonati prematuri: Il caso delle gemelle Brielle e Kyrie Jackson come catalizzatore scientifico.

Panoramica sull’argomento

Argomenti più discussi: Brock Lesnar scoppia in lacrime e si ritira: l'emozionante addio della leggenda WWE a Wrestlemania; Blocco navale su Hormuz: come funziona | Trump pressa l’Iran (e la Cina): nessuno pagherà pedaggi illegali; Schlein e Conte strade diverse ma tutte e due portano in Cina; Chanel Totti commossa a Pechino Express, eliminati gli Spassusi inattesi.

In Cina scoppia la guerra del pannello solare. E Pechino corre ai ripariAnche per l’invincibile, almeno in apparenza, Dragone arriva l’ora della tensione. Se non addirittura del panico. In questi mesi questo giornale ha raccontato l’avvitamento della crisi, tutta cinese, ... formiche.net

Fiamme e sospetti: la tecnologia delle batterie BYD evita una tragedia nell'incendio scoppiato in Cina facebook

Riccardo Ruggeri: «Usa e Cina si sono preparate, l’Europa no. Se la Meloni mi chiamasse, le spiegherei cosa può fare l’Italia applicando Idea + Intelligenza artificiale + Nuovo equilibrato patto sociale». di Massimo De Manzoni x.com