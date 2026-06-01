anche i bambini si ammalano

A Perugia, sono stati segnalati casi di bambini tra gli 8 e i 10 anni affetti da disturbi alimentari. Questi giovani pazienti hanno un’alimentazione molto limitata, spesso composta da soli tre o quattro alimenti. Le condizioni di salute di questi bambini sono state descritte come serie, con ripercussioni sul loro sviluppo fisico e psicologico.

PERUGIA Ormai anche i bambini di 8-10 anni si ammalano di disturbi dell’alimentazione e in questi casi hanno un repertorio limitatissimo di alimenti, di solito tre o quattro, con conseguenze gravi sullo sviluppo fisico e psicologico. A tracciare questo quadro con L’ansa, è Laura Dalla Ragione, psichiatra e psicoterapeuta, direttore della Rete regionale disturbi alimentari, docente all’Università campus bio-medico di Roma e direttore numero verde nazionale dca della Presidenza del Consiglio dei ministri. Lo ha fatto in vista del 2 giugno Giornata mondiale di sensibilizzazione per i Disturbi della nutrizione e alimentazione. Per l’esperta si ammalano ormai anche i maschi, il 20% di chi è colpito dalla patologia e molto spesso i disturbi sono collegati alla iperattività fisica, la vigoressia. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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Perché i bambini si ammalano sempre

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