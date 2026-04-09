Oscar Piastri ha commentato le ragioni per cui i piloti di Formula 1 spesso si ammalano durante i periodi senza gare. Secondo il pilota, la mancanza di attività fisica e di routine può influenzare il benessere fisico, portando a problemi di salute. Ha sottolineato come il mantenimento di allenamenti costanti sia fondamentale anche in assenza di competizioni. Piastri ha inoltre spiegato che vari fattori legati allo stile di vita contribuiscono a queste situazioni.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Oscar Piastri, giovane talento della McLaren, ha recentemente condiviso un’importante riflessione sul delicato equilibrio tra forma fisica e salute per i piloti di Formula 1. Durante un’intervista con Quad Lock, il pilota australiano ha sottolineato che, nella sua opinione, mantenere un buon sistema immunitario è più fondamentale che avere una condizione fisica perfetta. Questo aspetto ha un impatto diretto sulle performance stagionali, dato che la malattia può compromettere drasticamente le possibilità di un pilota. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Oscar Piastri spiega perché i piloti di F1 si ammalano quando non corrono.

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Approfittando del mese senza gare, Lando Norris ed Oscar Piastri saranno in pista per due giorni di test Pirelli al Nürburgring sulla configurazione utilizzata dalla F1 sino al GP dell’Eifel 2020. I test si svolgeranno il 14 e 15 aprile. Fonte: GP Blog #MemasGP # - facebook.com facebook

RISULTATI FP3 F1 1 Kimi Antonelli 2 George Russell 3 Charles Leclerc 4 Oscar Piastri 5 Lewis Hamilton #F1 #JapaneseGP x.com