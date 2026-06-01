Anche Fabregas sul rimpianto del Milan | ecco il nuovo Nico Paz | CM

Il Como ha una strategia ben precisa sul mercato dopo la storica qualificazione in Champions League. Nel mirino c’è l’ex rossonero Stagione irripetibile o quasi per il Como, rivelazione dell’ultima Serie A. Non solo l’Europa, ma la truppa di Cesc Fabrega s è riuscita nell’impresa di centrare una storica qualificazione in Champions League. Cesc Fabregas, tecnico del Como (Ansa) – Calciomercato.it La prima nella storia della società lariana e che ha estromesso due big del nostro calcio dalla massima competizione europea come Milan e Juventus. Un gruppo sapientemente gestito da Fabregas che ha valorizzato diversi giocatori, tra i quali spicca ovviamente quel Nico Paz che è pronto a ritornare da protagonista al Real Madrid. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

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Nico Paz, sentite Fabregas: «A Nico non devo dire niente come giocatore e come persona. Ho visto come ci teneva anche in panchina»Cesc Fabregas ha dichiarato che non deve dire nulla su Nico Paz, sia come giocatore che come persona, sottolineando il suo impegno anche in panchina.

Ecco l’assist per l’Inter: il sogno Nico Paz ‘libera’ Mastantuono | CML’Inter sta lavorando per rinforzare la rosa, con particolare attenzione al mercato estivo.

Argomenti più discussi: Calcio, la Spagna domina anche in panchina: Luis Enrique e Guardiola i re, poi Fabregas, Iraola, Xavi, Arteta. Perché tutto il mondo li vuole; Como si dice miglior difesa della Serie A? Così Fabregas ha spazzato via ogni pregiudizio; L'ex Napoli Schettino: Allegri? Avrei preferito restasse Conte.

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Perché Fabregas continua ad essere antipatico (anche se ha cambiato modo di comunicare)Ogni (rara) sconfitta del Como è accompagnata da un dibattito sulla filosofia di calcio e comunicazione del suo allenatore. Che sconta un po’ di arroganza iniziale e deve evitare di diventare il ... panorama.it