Ecco l’assist per l’Inter | il sogno Nico Paz ‘libera’ Mastantuono | CM

L’Inter sta lavorando per rinforzare la rosa, con particolare attenzione al mercato estivo. Dopo aver tentato senza successo di acquistare Lookman durante la scorsa sessione di trasferimenti, il club si sta concentrando su nuovi obiettivi, tra cui Nico Paz, che potrebbe rappresentare un’opportunità interessante. Contestualmente, si continua a discutere sulla situazione di Bastoni e sulla possibilità di un investimento significativo finanziato da Oaktree per aumentare la competitività della squadra.

Fallito l’assalto a Lookman la scorsa estate, il club nerazzurro proverà stavolta ad accontentare Chivu sul mercato L’ Inter è alle prese con il rebus Bastoni, con Oaktree che allo stesso tempo ha finanziato il budget per un grande colpo la prossima estate. Franco Mastantuono, classe 2007 (Ansa) – Calciomercato.it Il futuro del difensore della Nazionale rimane incerto, con il club nerazzurro che comunque non è intenzionato a fare sconti e ha messo un’etichetta salatissima al giocatore: 80 milioni di euro. Un monito per le pretendenti, in primis il Barcellona. Indipendentemente dalla cessione (e dall’incasso) di Bastoni c’è la volontà da parte della dirigenza di regalare un tassello di spessore a Chivu, quest’ultimo sempre più vicino al rinnovo con l’Inter.🔗 Leggi su Calciomercato.it

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