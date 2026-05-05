Per ottenere capelli luminosi e lucenti, molte persone utilizzano una serie di prodotti come shampoo, conditioner, maschere, pre-shampoo e gloss. Questi prodotti sono spesso scelti per migliorare l’aspetto dei capelli e renderli più brillanti. La routine di cura può includere più passaggi, ciascuno con una funzione specifica, per ottenere un risultato finale di capelli che sembrano sani e setosi.

C hi non sogna capelli che brillano come seta, capaci di catturare la luce? Spesso si pensa che la soluzione sia un prodotto miracoloso. In realtà, come spiega Greg Zakrzewski, founder Greg’s Lab Premium Hair Milano e Master Educator, la lucentezza è una conseguenza di una cuticola sana e ben allineata. «Se il capello è sano, riflette la luce. Se non lo è, ci si può applicare qualsiasi cosa, ma non cambia davvero». Cosa fare, allora? “Head spa”: il segreto giapponese per capelli forti e lucenti X Il pre-shampoo per capelli più lucidi, cos’è. «Anzitutto, è d’aiuto un trattamento pre-shampoo, che può fare una grande differenza. Si applica prima del lavaggio.🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Dallo shampoo al conditioner, dalla maschera al pre-shampoo ai gloss: ecco gli ste per avere capelli super shine

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