Amore senza sottotitoli | al Cineplex Moderno di Padova la rassegna Arcigay dedicata ai legami umani

Al Cineplex Moderno di Padova si svolge la rassegna “Amore senza sottotitoli” organizzata dall’Arcigay, che presenta otto film dedicati a temi come l’amore, le relazioni, l’identità e il senso di appartenenza. La rassegna propone diverse narrazioni cinematografiche, ciascuna esplorando un diverso modo di raccontare queste tematiche. Gli spettacoli sono programmati in vari giorni, senza indicazioni di orari specifici. La rassegna si rivolge a un pubblico interessato a storie legate alle dinamiche delle relazioni umane.

Otto film, otto modi diversi di raccontare l’amore, le relazioni, l’identità e il senso di appartenenza. Prenderà il via lunedì 1 giugno al Cineplex Moderno di Due Carrare la nuova rassegna cinematografica “Amore senza sottotitoli”, un percorso che attraversa alcune delle storie più intense e. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

Segui gli aggiornamenti su Padova.

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

“Maestri d’oriente”: al Cineplex Moderno al via una rassegna dedicata al grande cinema asiaticoAl Cineplex Moderno prende il via una rassegna dedicata al grande cinema asiatico intitolata “Maestri d’oriente”.

Leggi anche: “Brenta connection” al Cineplex moderno di Due Carrare la proiezione con il regista

Pillion - Amore senza freni: se la commedia romantica diventa gay e BDSMNon si vedeva dai tempi di Secretary un film capace di raccontare con tanta sensibilità e leggerezza le consuetudini meno battute e borghesi dei rapporti di coppia. Pillion - Amore senza freni arriva ... comingsoon.it

Le Proiezioni Speciali di Pillion - Amore Senza Freni, al cinema dal 12 febbraioColin, timido e introverso, vede la sua vita piacevolmente travolta dall’incontro con Ray, carismatico e fascinoso leader di un gruppo di bikers. Tra i due si instaura presto una relazione BDSM che ... comingsoon.it