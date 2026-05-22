Brenta connection al Cineplex moderno di Due Carrare la proiezione con il regista
Una storia noir ambientata tra Veneto e criminalità organizzata, capace di intrecciare tensione narrativa e riflessione sociale. In occasione de “I martedì al cinema” con biglietto a 4 euro, il progetto pluriennale promosso dalla Regione del Veneto in collaborazione con la Federazione Italiana. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
Sullo stesso argomento
Il Diavolo veste Prada 2: red carpet e moda al Cineplex di Due CarrareIl Cineplex Moderno di Due Carrare si prepara a trasformarsi in un palcoscenico glamour per accogliere la premiere esclusiva de Il Diavolo veste...
“Maestri d’oriente”: al Cineplex Moderno al via una rassegna dedicata al grande cinema asiaticoUn percorso tra i capolavori del cinema asiatico, accompagnati dal racconto e dall’analisi di esperti.
Brenta connection al Cineplex moderno di Due Carrare la proiezione con il registaUna storia noir ambientata tra Veneto e criminalità organizzata, capace di intrecciare tensione narrativa e riflessione sociale. In occasione de I martedì al cinema con biglietto a 4 euro, il proget ... padovaoggi.it
Scatta il restauro del cinema multisala, ritorna a vivere il Cineplex di Due CarrareDUE CARRARE (PADOVA) - Cosa danno stasera al Cineplex? tornerà ad essere una frase molto in voga a Due Carrare e dintorni. Non sono passati inosservati i lavori in corso da qualche giorno al ... ilgazzettino.it