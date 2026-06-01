Ambienti più accoglienti e funzionali riqualificato il pronto soccorso di Branca

Sono stati completati i lavori di riqualificazione del pronto soccorso di Branca, che ora presenta ambienti più accoglienti e funzionali. Sono stati attivati nuovi spazi e apportate significative novità all’interno della struttura. Gli interventi hanno interessato diverse aree, migliorando l’organizzazione e l’efficienza del servizio. La riqualificazione si è conclusa con l’obiettivo di offrire un ambiente più adeguato alle esigenze dei pazienti e del personale sanitario.

Ambienti più accoglienti e funzionali al pronto soccorso di Branca dove sono terminati gli interventi di riqualificazione con importanti novità e attivazione di nuovi spazi.A partire da mercoledì 3 giugno, la Direzione sanitaria del presidio ospedaliero ha disposto l’attivazione dei nuovi spazi. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

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