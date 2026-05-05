Gli studenti donano opere artistiche al reparto di Pediatria per rendere più accoglienti gli ambienti

Gli studenti dell’Istituto Persolino-Strocchi di Faenza hanno consegnato al reparto di Pediatria dell’ospedale di Faenza una collezione di opere artistiche create da loro stessi. La donazione mira a rendere gli ambienti più accoglienti e colorati per i piccoli pazienti. Le opere sono state consegnate recentemente durante una cerimonia ufficiale presso l’istituto. La scelta di realizzare e donare le opere è stata fatta dagli studenti stessi.

Gli studenti dell’Istituto Persolino-Strocchi di Faenza hanno donato al reparto di Pediatria dell’ospedale di Faenza una serie di opere artistiche da loro realizzate. La consegna è avvenuta alla presenza degli insegnanti della scuola.I dipinti saranno collocati negli spazi del reparto.🔗 Leggi su Ravennatoday.it Notizie correlate Gli studenti del Levi-Ponti in visita al reparto aeronavale della FinanzaIl reparto operativo aeronavale della guardia di finanza di Venezia ha aperto le porte della sezione aerea a una scolaresca del Levi-Ponti di Mirano,... Dal banco di scuola al reparto: il Liceo Manzoni porta gli studenti nel cuore della sanitàIl percorso del Liceo Biomedico si rafforza con una giornata formativa all’AORN Sant’Anna e San Sebastiano tra teoria, pratica e incontro con i... Contenuti utili per approfondire Gli studenti in Pediatria. Progetto dello Scientifico per i piccoli pazientiDi sicuro è un’esperienza che ricorderanno: gli studenti e le studentesse del primo anno del Liceo scientifico Biomedico Oriani hanno visitato il reparto di Pediatria dell’ospedale di Ravenna. Ad ... ilrestodelcarlino.it Oristano, gli studenti dell'Othoca regalano una poltrona letto al reparto di pediatria dell'ospedale San MartinoUna poltrona-letto che permetterà ai genitori dei piccoli pazienti di riposare più comodamente accanto ai propri figli durante la degenza in ospedale. È il gesto di solidarietà del personale e degli ... unionesarda.it