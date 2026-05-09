Gubbio Bimbo chiuso in auto davanti al Pronto Soccorso di Branca | decisivo l’intervento degli operatori

Venerdì 8 maggio, davanti al Pronto Soccorso dell’ospedale di Gubbio, un bambino di circa due anni è rimasto accidentalmente chiuso all’interno di un’auto ferma. Gli operatori sanitari e di emergenza sono intervenuti tempestivamente per liberare il bambino, evitando che la situazione si aggravasse. L’intervento si è concluso con successo e il bambino è stato affidato alle cure del personale medico.

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Momenti di grande tensione nella mattinata di venerdì 8 maggio davanti al Pronto Soccorso dell’Ospedale di Gubbio – Gualdo Tadino, dove un bambino di circa due anni è rimasto accidentalmente chiuso all’interno di un’auto bloccata. Fondamentale il rapido intervento di quattro operatori sanitari che, in pochi minuti, sono riusciti a mettere in salvo il piccolo. L’episodio si è verificato intorno alle 11.15. Una nonna, visibilmente sotto shock, ha iniziato a chiedere aiuto dopo essersi accorta che la vettura si era improvvisamente chiusa con il nipotino all’interno. Le urla della donna hanno immediatamente attirato l’attenzione di Luigi Bastianini, Michele De Rosa, Michele Urbani e Alba Orsini, intervenuti senza esitazione davanti all’ingresso del Pronto Soccorso.🔗 Leggi su Laprimapagina.it © Laprimapagina.it - Gubbio. Bimbo chiuso in auto davanti al Pronto Soccorso di Branca: decisivo l’intervento degli operatori ? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX Notizie correlate Bimbo rimane chiuso nell'auto della nonna: intervento del personale del Pronto soccorso di BrancaUn bimbo di due anni è rimasto chiuso nell'auto nel parcheggio dell'ospedale di Branca. Bimbo di 4 anni in crisi respiratoria, ma il pronto soccorso è già chiusoMontecchio (Reggio Emilia), 11 marzo 2026 – Momenti di grande paura lunedì sera per un bimbo di 4 anni, colto da una grave crisi respiratoria e... Altri aggiornamenti Bimbo di 4 anni in crisi respiratoria, ma il pronto soccorso è già chiusoMontecchio (Reggio Emilia), 11 marzo 2026 – Momenti di grande paura lunedì sera per un bimbo di 4 anni, colto da una grave crisi respiratoria e soccorso in emergenza nel piazzale antistante l’ospedale ... ilrestodelcarlino.it Pronto soccorso chiuso, Ausl: Chiamate il 112In condizioni gravi ma stabili, non in pericolo di vita, resta ricoverato in terapia intensiva pediatrica al Maggiore di Parma il bimbo di 4 anni colto lunedì da crisi respiratoria e portato dalla ... ilrestodelcarlino.it