L’Intelligenza artificiale entra nei Comuni e nelle imprese

L’intelligenza artificiale viene adottata da molte amministrazioni comunali e aziende per migliorare i servizi offerti. Le pubbliche amministrazioni stanno digitalizzando le procedure, mentre le imprese stanno sperimentando nuove applicazioni dell’AI per facilitare i rapporti con cittadini e territori. Questi cambiamenti riguardano sia la gestione interna sia le interazioni con il pubblico, con l’obiettivo di rendere più efficienti le attività quotidiane.

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Una pubblica amministrazione sempre più digitale, imprese che sperimentano l’intelligenza artificiale e nuovi servizi pensati per semplificare il rapporto con cittadini e territori. Il Friuli Venezia Giulia prova a spingere sull’innovazione con Edih Pai, il progetto europeo dedicato alla.🔗 Leggi su Udinetoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video 7 Lavori REALI con l'Intelligenza Artificiale per iniziare come Freelance nel 2026 Notizie correlate L'intelligenza artificiale entra in bottega: istruzioni per l'uso per le piccole impreseL'adozione pratica, ma soprattutto consapevole dell'intelligenza artificiale, è al centro dell'incontro che Confartigianato nazionale tiene oggi,... L’evoluzione delle infrastrutture per l’intelligenza artificiale agentica nelle imprese(Adnkronos) – Il passaggio delle aziende dalla fase sperimentale dell'intelligenza artificiale (AI) all'implementazione su larga scala richiede... Temi più discussi: L’intelligenza artificiale entra formalmente nel Testo Unico della Finanza; SACBO: l'Intelligenza Artificiale entra nei controlli del trasporto aereo; L’intelligenza artificiale entra nelle scuole; Appalti pubblici e AI: l’ANAC sdogana l’Intelligenza Artificiale nei nuovi Bandi-Tipo 1 e 2. Quando l’intelligenza artificiale entra nei processi assicurativi, non basta chiedersi cosa può fare. Bisogna capire anche come osservarla, controllarla e governarla. Guarda la puntata su insurzine.tv insurzine.tv/assicurazioni-… x.com Giuliano Noci entra nel Comitato del ministero del Lavoro sull’intelligenza artificialeIl Comitato avrà il compito di monitorare l'impatto dell'Intelligenza Artificiale sul mercato del lavoro, analizzando le trasformazioni in atto nei diversi settori produttivi ... affaritaliani.it AIDA e il Club dell’Intelligenza: il libro per spiegare l’AI a ragazzi, famiglie e insegnantiUn racconto illustrato, pensato per lettori dagli 8 ai 14 anni, accompagna ragazzi, famiglie e docenti alla scoperta dell’intelligenza artificiale: algoritmi, machine learning, AI generativa, bias, de ... orizzontescuola.it