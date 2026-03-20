L’evoluzione delle infrastrutture per l’intelligenza artificiale agentica nelle imprese
Le aziende stanno passando dalla sperimentazione dell'intelligenza artificiale alla sua applicazione diffusa. Per farlo, devono sviluppare infrastrutture in grado di gestire grandi volumi di dati e rispettare le regole di governance. Questo passaggio rappresenta una sfida tecnica importante per le imprese che intendono integrare l'AI nei loro processi quotidiani.
(Adnkronos) – Il passaggio delle aziende dalla fase sperimentale dell'intelligenza artificiale (AI) all'implementazione su larga scala richiede infrastrutture capaci di gestire la complessità dei dati e i requisiti di governance. Recenti analisi di mercato indicano che solo il 42% delle imprese nordamericane possiede una maturità del dato sufficiente a garantire un ritorno sull'investimento (ROI) misurabile.. L'articolo proviene da. Nessun post correlato. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it
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