Amareggiati ma il ' no' ai referendum non cambia le cose | per i sindaci di Spoltore e Montesilvano la fusione va fermata

Notizia in breve

Il Tar ha respinto i referendum consultivi proposti dai sindaci di Spoltore e Montesilvano sulla fusione tra i due comuni. Nonostante la decisione, le amministrazioni vogliono continuare a opporsi alla fusione, anche se senza il supporto politico che i referendum avrebbero potuto offrire. I sindaci si sono detti amareggiati dalla sentenza, ma intenzionati a proseguire nella loro opposizione.