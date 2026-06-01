Amareggiati ma il ' no' ai referendum non cambia le cose | per i sindaci di Spoltore e Montesilvano la fusione va fermata
Il Tar ha respinto i referendum consultivi proposti dai sindaci di Spoltore e Montesilvano sulla fusione tra i due comuni. Nonostante la decisione, le amministrazioni vogliono continuare a opporsi alla fusione, anche se senza il supporto politico che i referendum avrebbero potuto offrire. I sindaci si sono detti amareggiati dalla sentenza, ma intenzionati a proseguire nella loro opposizione.
L’amarezza c’è, ma anche la voglia di continuare la battaglia sebbene senza la forza politica che le amministrazioni vedevano in quei referendum consultivi che il Tar (Tribunale amministrativo regionale) ha bocciato. I sindaci di Spoltore e Montesilvano, Chiara Trulli e Ottavio De Martinis, non. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
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