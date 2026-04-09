A Spoltore il referendum sulla Nuova Pescara il comitato pro fusione | Dubbi su legittimità utilità e costi

A Spoltore si avvicina il referendum del 14 giugno che riguarda la fusione con la nuova città di Pescara. Il comitato “Spoltore per la Nuova Pescara” ha espresso dubbi sulla legittimità, sull’utilità e sui costi legati a questa consultazione. Il presidente del comitato ha dichiarato che ci sono riserve in merito alla validità di questa operazione e alle sue conseguenze. Nessuna altra informazione sulle modalità o sui dettagli pratici del voto è stata comunicata.

"Riserve sulla legittimità e soprattutto sull'utilità di queste consultazioni". Le esprime il presidente del comitato “Spoltore per la Nuova Pescara”, Marco Di Marzio, a proposito del referendum che si terrà il 14 giugno per confermare o meno l'iter di creazione della nuova città di Pescara. 🔗 Leggi su Ilpescara.it Comitato pro Nuova Pescara di Spoltore: "La Regione ha fatto chiarezza, ora basta speculazioni e avanti con la fusione"Di Marzio che ribadisce che, per il comitato, la soluzione migliore sia quella di nominare un commissario e chiudere così definitivamente la... Il comitato di Spoltore "No alla fusione" con Pescara e Montesilvano lancia la richiesta di un nuovo referendumIl comitato di Spoltore per il No alla Fusione invia formale richiesta indirizzata al sindaco e al consiglio comunale di Spoltore per l'indizione di... Temi più discussi: Di Marzio (presidente del comitato Si alla Nuova Pescara per Spoltore): Referendum illogico, prima del voto arriverà il commissariamento; 'Nuova Pescara è un obiettivo irrinunciabile': Sospiri dice no ad altri referendum; Spoltore: il 14 giugno referendum su fusione con Pescara e Montesilvano; Nuova Pescara, Di Marzio attacca: Referendum inutile e costoso. Nuova Pescara, a Spoltore via libera al referendum, si vota il 14 giugnoA Spoltore si svolgerà un nuovo referendum finalizzato a confermare o meno il percorso verso la nuova città di Pescara, frutto della fusione con il capoluogo adriatico e Montesilvano. Si voterà domeni ... ansa.it Il referendum consultivo a Spoltore sulla Nuova Pescara si farà: decisa la data del ritorno alle urneIndetta la consultazione dal Comune: domenica 14 giugno i cittadini potranno di nuovo esprimersi sul se vogliono o non vogliono la fusione. Poi sarà la volta di Montesilvano. Il sindaco Trulli: Non è ... ilpescara.it POLITICA "Nuova Pescara è un obiettivo irrinunciabile": Sospiri dice no ad altri referendum Le dichiarazioni del presidente del consiglio regionale - facebook.com facebook