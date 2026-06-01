Altro che SUV | la nuova ribelle italiana nasce in carbonio

Da ilgiornale.it 1 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Una nuova vettura italiana inizia a farsi notare, realizzata in fibra di carbonio e con un design che richiama uno stile ribelle. La vettura si distingue per l’uso di materiali leggeri e per un’estetica che si allontana dai tradizionali SUV. La presentazione evoca immagini di motori boxer raffreddati ad aria e atmosfere retrò, senza riferimenti diretti a modelli specifici o marchi. La vettura si propone come alternativa sportiva e innovativa nel settore automobilistico.

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Se chiudi gli occhi, quasi si sente ancora il rumore rauco del boxer raffreddato ad aria, il sole basso sul mare e Bud Spencer che borbotta qualcosa prima di salire a bordo. Perché la dune buggy, almeno in Italia, non è mai stata soltanto un’automobile. È stata un pezzo di cinema. Un pezzo d’estate. Un pezzo di libertà. E oggi, mentre il mondo dell’auto sembra sempre più ossessionato da schermi, assistenti vocali, guida autonoma e software, dalla Motor Valley arriva un oggetto che sembra nato apposta per andare nella direzione opposta. Si chiama Brado Carbon Buggy ed è probabilmente una delle operazioni più anticonvenzionali viste negli ultimi anni nel panorama automobilistico italiano. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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