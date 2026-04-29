La Scarzuola la città ideale italiana che nasce da un sogno visionario dell'architetto Tomaso Buzzi

La Scarzuola è un sito che combina elementi sacri e profani, risultato del progetto dell'architetto Tomaso Buzzi. Il complesso si sviluppa su un'area dedicata a un monastero e si arricchisce di strutture e spazi che riflettono un ideale di città ideale. La sua realizzazione ha coinvolto numerosi interventi architettonici, creando un insieme che unisce simbolismo religioso e creatività artistica. La proprietà è soggetta a regolamenti relativi alla tutela e alla gestione dei beni culturali.

La Scarzuola è un luogo magico che racchiude in sé due mondi apparentemente distanti tra loro, il sacro e il profano. Costruito tra il 1958 e il 1978 dall'architetto Tomaso Buzzi, è un edificio stratificato, fatto di scale, percorsi e diversi teatri pensati per offrire una dimensione onirica e libera.🔗 Leggi su Fanpage.it

Notizie correlate

Londra è la migliore città d’Europa: qual è l’italiana al quarto postoIl rapporto annuale ha preso in esame 180 città e ha selezionato le migliori d'Europa, dove si vive meglio: sette sono italiane di cui una "in piena...

Cos’è la regola dell’80-20 e perché è la soluzione ideale per non mollare la dieta dopo pochi giorniAvete mai sentito parlare della regola dell'80-20? Ecco cos'è e perché è la soluzione ideale per non mollare la dieta dopo pochi giorni.