Un viaggio lampo, ma decisivo, caratterizza le ultime ore di mercato del Napoli, con il ritorno di Lukaku che riparte senza aver incontrato l'allenatore. Secondo fonti vicine alla società, non sono programmati incontri tra i due, e l’addio del calciatore sembra diventare sempre più probabile. La trattativa si concentra sulla definizione delle condizioni di uscita dall club, mentre le parti coinvolte non hanno ancora comunicato ufficialmente le decisioni finali.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. NAPOLI – Un viaggio lampo, ma decisivo. Come racconta il Corriere dello Sport, Romelu Lukaku è tornato a Napoli per poche ore, giusto il tempo di incontrare la società e definire il piano per il futuro. Ancora il Corriere dello Sport evidenzia come il belga sia ripartito nel pomeriggio verso il Belgio, dove proseguirà il recupero per altre due settimane. Il Corriere dello Sport, nel racconto della giornata, sottolinea però un dettaglio significativo: nessun confronto con Antonio Conte. E sempre il Corriere dello Sport lascia intendere come il rapporto tra i due sia ormai ai minimi termini.🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Corriere dello Sport: “Napoli, Lukaku riparte: nessun incontro con Conte, addio sempre più vicino”

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