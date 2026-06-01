Alterna incorpora Efficiento | e accelera sull’Agentic AI

Notizia in breve

Alterna ha annunciato la fusione con Efficiento, integrando quest’ultima nel proprio gruppo. L'operazione mira a rafforzare le capacità nel settore dell’intelligenza artificiale, con particolare attenzione all’Agentic AI. La fusione è stata approvata dalle autorità competenti e si è conclusa nelle ultime settimane. Nessuna comunicazione è stata rilasciata sui dettagli finanziari dell’accordo. La nuova struttura operativa entrerà in vigore immediatamente, con cambiamenti organizzativi previsti nelle prossime settimane.