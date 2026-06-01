Alterna incorpora Efficiento | e accelera sull’Agentic AI
Alterna ha annunciato la fusione con Efficiento, integrando quest’ultima nel proprio gruppo. L'operazione mira a rafforzare le capacità nel settore dell’intelligenza artificiale, con particolare attenzione all’Agentic AI. La fusione è stata approvata dalle autorità competenti e si è conclusa nelle ultime settimane. Nessuna comunicazione è stata rilasciata sui dettagli finanziari dell’accordo. La nuova struttura operativa entrerà in vigore immediatamente, con cambiamenti organizzativi previsti nelle prossime settimane.
ALTERNA annuncia ufficialmente la fusione per incorporazione di Efficiento, realtà specializzata nello sviluppo di soluzioni avanzate di intelligenza artificiale e generative AI, rafforzando la propria strategia di posizionamento come partner Microsoft di riferimento nella trasformazione AI delle imprese italiane. Questa operazione permette ad Alterna di integrare competenze altamente verticali nel mondo AI con la propria esperienza nei processi transazionali strutturati, modern workplace, app modernization, Azure e Identity security dando vita a un centro di eccellenza completamente dedicato alla AI Oriented transformation. L’unione delle... 🔗 Leggi su Quotidiano.net
This is how it feels to drive a $67,000 Lexus NX
Notizie e thread social correlati
Veeva Announces Falcon, an Agentic Platform and Standard Agents to Deliver Agentic Labor in Drug DevelopmentVeeva ha annunciato Falcon, una piattaforma che utilizza agenti per automatizzare attività nel settore farmaceutico.
Leggi anche: Alibaba Unveils Qwen3.6-Plus to Accelerate Agentic AI Deployment for Enterprises and Alibaba’s AI Applications
Si parla di: Alterna incorpora Efficiento: e accelera sull’Agentic AI.
Alterna incorpora Efficiento: e accelera sull’Agentic AIALTERNA annuncia ufficialmente la fusione per incorporazione di Efficiento, realtà specializzata nello sviluppo di soluzioni avanzate di intelligenza artificiale ... quotidiano.net
Alterna annuncia la fusione per incorporazione di Efficiento e inaugura un nuovo Centro di Eccellenza AI dedicato alla Agentic TransformationAlterna annuncia ufficialmente la fusione per incorporazione di Efficiento, realtà specializzata da sempre nello sviluppo di soluzioni avanzate di Intelligenza Artificiale e Generative AI, rafforzando ... datamanager.it