Almerigo Grilz | il tesoro inedito del reporter torna a Trieste

A Trieste viene presentato un nuovo volume dedicato ai reportage inediti di Almerigo Grilz, giornalista e fotografo scomparso. Il libro, scritto da Guido Giraudo, raccoglie materiali e testimonianze legate alla sua attività professionale. La presentazione si svolgerà in occasione di un evento pubblico, offrendo l’occasione di approfondire il lavoro e la figura di Grilz attraverso i suoi reportage.

? Cosa sapere A Trieste viene presentato il volume di Guido Giraudo sui reportage di Almerigo Grilz.. I testi inediti del giornalista del 1982 analizzano le dinamiche della guerra in Libano.. Il 23 aprile 2026, la sala Unicusano di via Fabio Severo a Trieste ha ospitato il recupero della memoria storica di Almerigo Grilz attraverso il volume curato da Guido Giraudo, che ripercorre il primo reportage del giornalista in Libano tra agosto e settembre 1982. L’incontro, promosso dall’associazione Spazio InAttuale, ha permesso di rileggere i testi, le immagini e i disegni prodotti durante il primo incarico professionale internazionale di Grilz, avvenuto nel clima della guerra civile e dell’invasione israeliana.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Almerigo Grilz: il tesoro inedito del reporter torna a Trieste Notizie correlate “Almerigo Grilz: il primo reportage”: il libro che racconta il passaggio da militante a giornalista di razzaGuido Giraudo, che ha condiviso con Almerigo Grilz un lungo tratto del suo percorso militante e giornalistico, consegna ai lettori diversi importanti... Prince, il tesoro ritrovato: esce l’inedito del 1991 da Paisley ParkIl decimo anniversario della scomparsa di Prince Rogers Nelson viene celebrato oggi, 21 aprile 2026, con il rilascio digitale di un brano inedito...