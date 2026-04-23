Almerigo Grilz | il tesoro inedito del reporter torna a Trieste

Da ameve.eu 23 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Trieste viene presentato un nuovo volume dedicato ai reportage inediti di Almerigo Grilz, giornalista e fotografo scomparso. Il libro, scritto da Guido Giraudo, raccoglie materiali e testimonianze legate alla sua attività professionale. La presentazione si svolgerà in occasione di un evento pubblico, offrendo l’occasione di approfondire il lavoro e la figura di Grilz attraverso i suoi reportage.

? Cosa sapere A Trieste viene presentato il volume di Guido Giraudo sui reportage di Almerigo Grilz.. I testi inediti del giornalista del 1982 analizzano le dinamiche della guerra in Libano.. Il 23 aprile 2026, la sala Unicusano di via Fabio Severo a Trieste ha ospitato il recupero della memoria storica di Almerigo Grilz attraverso il volume curato da Guido Giraudo, che ripercorre il primo reportage del giornalista in Libano tra agosto e settembre 1982. L’incontro, promosso dall’associazione Spazio InAttuale, ha permesso di rileggere i testi, le immagini e i disegni prodotti durante il primo incarico professionale internazionale di Grilz, avvenuto nel clima della guerra civile e dell’invasione israeliana.🔗 Leggi su Ameve.eu

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