Almanacco | Martedì 2 Giugno | accadde oggi compleanni santo e proverbio del giorno
Martedì 2 Giugno è il 153° giorno del calendario gregoriano. Mancano 212 giorni alla fine dell'anno.Santo del giorno: Santi Marcellino e PietroProverbio di GiugnoGiugno ciliegie a pugnoIscriviti al canale Whatsapp di ModenaTodayAccadde Oggi1897 – Mark Twain, rispondendo alle voci sulla sua morte. 🔗 Leggi su Modenatoday.it
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