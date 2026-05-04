Almanacco | Martedì 5 maggio | accadde oggi compleanni santo e proverbio del giorno

Il 5 maggio è il 125º giorno dell'anno nel calendario gregoriano, con 240 giorni ancora da trascorrere. In questa data si celebra il ricordo di Sant’Angelo da Gerusalemme e si ricorda un proverbio legato ai lavori agricoli di maggio e agosto. Tra gli eventi storici, nel 1925 si segnala un avvenimento importante, anche se il dettaglio completo non è riportato. Inoltre, si tratta di una giornata che include ricorrenze e informazioni su compleanni e fatti accaduti nel passato.

Martedì 5 Maggio è il 125° giorno del calendario gregoriano. Mancano 240 giorni alla fine dell'anno.Santo del giorno: Sant'Angelo da GerusalemmeProverbio di MaggioChi pota di maggio e zappa d'agosto, non raccoglie né pane né mostoISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI MODENATODAYAccadde oggi1925 – A.🔗 Leggi su Modenatoday.it Notizie correlate Leggi anche: Almanacco | Martedì 3 Marzo: accadde oggi, compleanni, santo e proverbio del giorno Contenuti e approfondimenti Argomenti più discussi: 5 Maggio: oroscopo segno per segno e almanacco; Almanacco | Domenica 3 maggio: accadde oggi, compleanni, santo e proverbio del giorno; Venerdì 1 Maggio | oroscopo, almanacco e curiosità del giorno; Almanacco | Sabato 2 maggio: accadde oggi, compleanni, santo e proverbio del giorno. Meteo: 5 maggio con maltempo! Le zone coinvolteMartedì 5 maggio la perturbazione n.1 del mese attarverserà la Penisola portando maltempo soprattutto al Centro-Nord. Temperature nella norma. meteo.it LabTv. . #BuongiornoLab. L'almanacco e l'oroscopo del 4 Maggio - facebook.com facebook