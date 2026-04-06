Almanacco | Martedì 7 aprile | accadde oggi compleanni santo e proverbio del giorno

Il 7 aprile è il 97° giorno dell'anno nel calendario gregoriano, con 268 giorni ancora da trascorrere. In questa data si celebra il santo di oggi, San Giovanni Battista de La Salle. Tra gli eventi storici avvenuti in passato, nel 1920 si ricorda un fatto di cronaca a Modena. La giornata è anche accompagnata da un proverbio legato a questo mese, aprile, che parla di fiori e colori di maggio.

Martedì 7 Aprile è il 97° giorno del calendario gregoriano. Mancano 268 giorni alla fine dell'anno. 1920 - Modena, Eccidio di Piazza Grande. I Regi Carabinieri spararono sui lavoratori in sciopero riuniti in Piazza Grande per un comizio indetto dalle due Camere del Lavoro presenti in città, quella socialista e quella anarchica. Cinque i morti. 1940 - Booker T. Washington diviene il primo afro-americano ad essere effigiato su un francobollo degli Stati Uniti 1968 – Il pilota di Formula 1 Jim Clark muore in un incidente durante una corsa di Formula 2 all'Hockenheimring in Germania 1973 - Firenze, inaugurazione del "Corridoio del Vasari" che collega gli Uffizi a Palazzo Vecchio. 🔗 Leggi su Modenatoday.it Leggi anche: Almanacco | Martedì 3 Marzo: accadde oggi, compleanni, santo e proverbio del giorno Almanacco | Martedì 3 Febbraio: accadde oggi, compleanni, santo e proverbio del giornoIn Egitto, nelle vicinanze di una prigione dei servizi segreti egiziani, viene ritrovato il corpo martoriato di Giulio Regeni: ricorrenze,... Temi più discussi: 7 Aprile: oroscopo segno per segno e almanacco; Almanacco | Venerdì 3 aprile: accadde oggi, compleanni, santo e proverbio del giorno; Almanacco 2 aprile | Accadde oggi, compleanni, santo e proverbio del giorno; Domenica 5 Aprile | oroscopo, almanacco e curiosità del giorno. Almanacco | Martedì 7 aprile: accadde oggi, compleanni, santo e proverbio del giornoLa stampa francese dà notizia del ritrovamento nel mare al largo della Corsica dei resti dell'aeroplano dello scrittore francese Antoine de Saint-Exupéry precipitato in mare il 31 luglio 1944: ricorre ... modenatoday.it 7 Aprile: oroscopo segno per segno e almanaccoFatti salienti: Nel 1979, a Padova, scatta la cosiddetta Operazione 7 aprile: vengono arrestati esponenti di Autonomia Operaia e Potere Operaio, tra cui Toni Negri. Le indagini ipotizzano collegamenti ... veronasera.it Buona Pasquetta Lunedì 6 Aprile | oroscopo, almanacco e curiosità del giorno facebook